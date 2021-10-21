В Краснодарском крае прокомментировали ситуацию с COVID-19

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В Краснодарском крае зафиксировали 255 случаев COVID-19 за сутки.
В Краснодарском крае прокомментировали ситуацию с COVID-19
  • Reuters

Об этом сообщает «Кубань 24» со ссылкой на региональный оперативный штаб.

Больше всего заболевших — в Краснодаре и Сочи (50 и 43 жителей соответственно).

Всего в регионе подтвердили 78 858 случаев коронавируса. Выздоровели при этом 57 612 жителей, в том числе 80 за минувшие 24 часа.

Тем временем в Москве за сутки зарегистрировали 7897 случаев COVID-19, передаёт Life.ru со ссылкой на оперштаб. Из больниц выписаны 4272 жителя.

Ранее диетолог и нутрициолог Ирина Писарева дала рекомендации по питанию после перенесённого коронавируса.

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