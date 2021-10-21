Медицинские организации Москвы будут оказывать плановую помощь в нерабочие дни

На время нерабочих дней в столице продолжится оказание плановой медицинской помощи. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

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«Медицинские организации продолжат оказывать плановую медицинскую помощь. Экстренная медицинская помощь сохраняется в полном объёме», — написал мэр Москвы в своём блоге. В Москве дни с 28 октября по 7 ноября объявлены нерабочими. Запрещается проведение массовых мероприятий, приостанавливается работа предприятий и организаций сферы торговли, услуг, общественного питания, спорта, культуры, отдыха и развлечений. Кроме того, объявляются каникулы в школах и детских садах.