Медицинские организации Москвы будут оказывать плановую помощь в нерабочие дни

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На время нерабочих дней в столице продолжится оказание плановой медицинской помощи. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
Медицинские организации Москвы будут оказывать плановую помощь в нерабочие дни
  • © Официальный сайт Мэра Москвы

«Медицинские организации продолжат оказывать плановую медицинскую помощь. Экстренная медицинская помощь сохраняется в полном объёме», — написал мэр Москвы в своём блоге.

В Москве дни с 28 октября по 7 ноября объявлены нерабочими.

Запрещается проведение массовых мероприятий, приостанавливается работа предприятий и организаций сферы торговли, услуг, общественного питания, спорта, культуры, отдыха и развлечений.

Кроме того, объявляются каникулы в школах и детских садах.

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