Медицинские организации Москвы будут оказывать плановую помощь в нерабочие дни
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«Медицинские организации продолжат оказывать плановую медицинскую помощь. Экстренная медицинская помощь сохраняется в полном объёме», — написал мэр Москвы в своём блоге.
В Москве дни с 28 октября по 7 ноября объявлены нерабочими.
Запрещается проведение массовых мероприятий, приостанавливается работа предприятий и организаций сферы торговли, услуг, общественного питания, спорта, культуры, отдыха и развлечений.
Кроме того, объявляются каникулы в школах и детских садах.