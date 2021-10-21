В Татарстане подтвердили 131 случай COVID-19 за сутки

В Татарстане подтвердили 131 случай коронавируса за сутки.

Об этом сообщает «Бизнес Online» со ссылкой на региональный оперативный штаб.

Всего в республике заболели 29 104 жителя. Из больниц выписаны 24 398 человек, включая 81 за минувшие 24 часа.

Вакцинацию за сутки прошли 29 014 граждан, передаёт «Реальное время» со ссылкой на Минздрав Татарстана.

Общее число вакцинированных достигло 1 337 780. Оба компонента вакцины получил 997 521 житель.

Повторную вакцинацию прошли 21 568 человек.

Ранее диетолог и нутрициолог Ирина Писарева дала рекомендации по питанию после перенесённого коронавируса.