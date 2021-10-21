В Тамбовской области зарегистрировали 164 случая COVID-19 за сутки

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В Тамбовской области зарегистрировали 164 случая коронавируса за сутки.
В Тамбовской области зарегистрировали 164 случая COVID-19 за сутки
  • Reuters

Об этом сообщает «Тамбовский курьер» со ссылкой на региональный оперативный штаб.

Всего в регионе заболели 46 516 человек, выздоровели 43 911 жителей.

На госпитализации находятся 1113 пациентов, на карантине на дому — ещё 1399.

Первый этап вакцинации против COVID-19 прошли 390 515 жителей. Завершили иммунизацию 361 811 граждан.

В целом в России за минувшие 24 часа выявили 36 339 случаев коронавируса, передаёт «Утро.ру».

Ранее диетолог и нутрициолог Ирина Писарева дала рекомендации по питанию после перенесённого коронавируса.

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