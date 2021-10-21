В Омской области вакцинацию от COVID-19 прошли более 662 тысяч жителей
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Об этом сообщает gorod55.ru со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.
За последние сутки в области выявили 404 случая COVID-19. Общее число заболевших достигло 92 515.
Из больниц выписаны 73 035 жителей, в том числе 387 — за минувшие 24 часа.
Также стало известно, что в Севастополе за сутки зарегистрировали 302 случая коронавируса. Вылечились 188 человек, передаёт ИА SevastopolMedia.
Всего за время пандемии в городе заболели 35 708 жителей.
Ранее диетолог и нутрициолог Ирина Писарева дала рекомендации по питанию после перенесённого коронавируса.