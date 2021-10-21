В Омской области вакцинацию от COVID-19 прошли более 662 тысяч жителей

В Омской области вакцинацию от коронавируса прошли 662 259 жителей. Завершили иммунизацию 551 399 человек.

Об этом сообщает gorod55.ru со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.

За последние сутки в области выявили 404 случая COVID-19. Общее число заболевших достигло 92 515.

Из больниц выписаны 73 035 жителей, в том числе 387 — за минувшие 24 часа.

Также стало известно, что в Севастополе за сутки зарегистрировали 302 случая коронавируса. Вылечились 188 человек, передаёт ИА SevastopolMedia.

Всего за время пандемии в городе заболели 35 708 жителей.

Ранее диетолог и нутрициолог Ирина Писарева дала рекомендации по питанию после перенесённого коронавируса.