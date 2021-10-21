В Омской области вакцинацию от COVID-19 прошли более 662 тысяч жителей

Короткая ссылка
В Омской области вакцинацию от коронавируса прошли 662 259 жителей. Завершили иммунизацию 551 399 человек.
В Омской области вакцинацию от COVID-19 прошли более 662 тысяч жителей
  • Reuters

Об этом сообщает gorod55.ru со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.

За последние сутки в области выявили 404 случая COVID-19. Общее число заболевших достигло 92 515.

Из больниц выписаны 73 035 жителей, в том числе 387 — за минувшие 24 часа.

Также стало известно, что в Севастополе за сутки зарегистрировали 302 случая коронавируса. Вылечились 188 человек, передаёт ИА SevastopolMedia.

Всего за время пандемии в городе заболели 35 708 жителей.

Ранее диетолог и нутрициолог Ирина Писарева дала рекомендации по питанию после перенесённого коронавируса.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить