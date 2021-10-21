Врач Крючков объяснил необходимость введения нерабочих дней в период пандемии

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Генеральный директор контрактной исследовательской организации, кандидат медицинских наук Николай Крючков объяснил, для чего необходимы нерабочие дни в период роста случаев заболевания коронавирусом.
Врач Крючков объяснил необходимость введения нерабочих дней в период пандемии
  • Reuters

«Нерабочие дни нужны для того, чтобы сбить волну, снизить возможный максимум по заболеванию, а также для того, чтобы в целом ускорить снижение заболеваемости», — сказал Крючков в эфире НТВ.

По его словам, впоследствии необходимо разработать и применить комплекс мер, которые бы держали пандемию под относительным контролем.

В то же время в беседе с URA.RU Крючков не исключил затяжной волны новой коронавирусной инфекции в перспективе.

Ранее сообщалось о решении президента России Владимира Путина ввести нерабочие дни в стране с 30 октября по 7 ноября.

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