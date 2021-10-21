В Совфеде прокомментировали законопроект об обязательном йодировании соли

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Заслуженный врач России, член комитета Совета Федерации по социальной политике Владимир Круглый прокомментировал законопроект об обязательном йодировании соли.
В Совфеде прокомментировали законопроект об обязательном йодировании соли
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В беседе с «Парламентской газетой» он заявил, что работу над документом нужно продолжить.

«Мы поддерживали инициативу Минздрава. Ведь у нас практически все регионы эндемичны по йододефициту. Нехватка этого микроэлемента влечёт за собой тяжёлые последствия для здоровья, особенно у детей. Насколько я знаю, документ ещё не внесён в Госдуму. Но сейчас начала работать Госдума нового, восьмого созыва. Думаю, дело сдвинется», — отметил сенатор.

Законопроект обсуждали на площадке Общероссийского народного фронта и в комитете Госдумы по охране здоровья, затем его внесли в правительство России. Затем в Минэкономики заявили, что обязательное йодирование приведёт к росту затрат производителей и к росту розничных цен, поэтому принимать документ необходимо после учёта мнений всех сторон.

Ранее врач-эндокринолог, врач-диетолог «СМ-Клиники» кандидат медицинских наук Оксана Михалёва в беседе с газетой «Известия» перечислила признаки дефицита витамина А в организме.

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