В Совфеде прокомментировали законопроект об обязательном йодировании соли

Заслуженный врач России, член комитета Совета Федерации по социальной политике Владимир Круглый прокомментировал законопроект об обязательном йодировании соли.

В беседе с «Парламентской газетой» он заявил, что работу над документом нужно продолжить.

«Мы поддерживали инициативу Минздрава. Ведь у нас практически все регионы эндемичны по йододефициту. Нехватка этого микроэлемента влечёт за собой тяжёлые последствия для здоровья, особенно у детей. Насколько я знаю, документ ещё не внесён в Госдуму. Но сейчас начала работать Госдума нового, восьмого созыва. Думаю, дело сдвинется», — отметил сенатор.

Законопроект обсуждали на площадке Общероссийского народного фронта и в комитете Госдумы по охране здоровья, затем его внесли в правительство России. Затем в Минэкономики заявили, что обязательное йодирование приведёт к росту затрат производителей и к росту розничных цен, поэтому принимать документ необходимо после учёта мнений всех сторон.

Ранее врач-эндокринолог, врач-диетолог «СМ-Клиники» кандидат медицинских наук Оксана Михалёва в беседе с газетой «Известия» перечислила признаки дефицита витамина А в организме.