В Совфеде прокомментировали идею психологического тестирования для учащихся

Глава комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова в беседе с RT прокомментировала сообщение о том, что в России предложили проводить регулярные психологические тестирования для учащихся.

«Я бы сказала, что отслеживать динамику здоровья учащихся, в том числе и психологического, это наша обязанность. Безусловно, здесь должен быть комплексный подход. Другой вопрос, что, к сожалению, у нас пока недостаточно и компетенции, и комплексного подхода для точной оценки. Мы должны понимать, как ребёнок ведёт себя в соцсетях, мы должны опрашивать родителей, анкетировать детей и вести наблюдение за поведением ребёнка в коллективе. Тема эта, безусловно, важная. Мы должны за этим следить, не нарушая при этом личного пространства и не обижая», — сказала Гумерова.

Но, по её мнению, выпускники педагогических высших учебных заведений «не владеют методиками организации работы с учётом современных вызовов».

«Я у них спрашиваю: «Вы можете прийти на родительское собрание и рассказать, как уберечь детей от киберпреступности? Или как с ребятами провести на эту тему классный час?» К сожалению, я не получила ни одного положительного ответа. Поэтому я говорила бы не просто о посыле сделать психологическое тестирование. Я бы перво-наперво поставила задачу подготовки кадров, и наших педагогов, и психологов», — считает сенатор.

Она отметила, что подобная программа «должна быть комплексной».

«Это должна быть программа, которая охватывает ребят с 1-го по 11-й классы, должны быть методики проведения диагностики и классных часов. И если мы видим, что где-то идёт сбой, то, безусловно, вовремя на это среагируем… Но одними силами педагогов и психологов это не сделать. Здесь должна быть консолидация усилий родителей, педагогов-предметников, психологов и т. д.», — уверена собеседница RT.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов предложил внедрить регулярные психологические тестирования для всех учащихся учебных заведений России.

Парламентарий подчеркнул, что в последнее время по всему миру, а также в России участились случаи детского, подросткового и юношеского насилия в учебных учреждениях.