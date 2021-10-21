Милонов предложил проводить регулярные психологические тестирования для учащихся

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Анастасия Румянцева
Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил внедрить регулярные психологические тестирования для всех учащихся учебных заведений России. Копия обращения на имя министра здравоохранения Михаила Мурашко есть в распоряжении RT.
Милонов предложил проводить регулярные психологические тестирования для учащихся
  • © Евгений Одиноков
  • РИА Новости

Парламентарий подчеркнул, что в последнее время по всему миру, а также в России участились случаи детского, подросткового и юношеского насилия в учебных учреждениях.

Между тем, по мнению депутата, к одним из самых эффективных методов борьбы с подобными явлениями относятся профилактика и мониторинг.

«Надо признаться, что механизм психологического и психиатрического мониторинга в учебных заведениях России налажен достаточно слабо. Учебные заведения силовых и специальных служб относятся к психологическому отбору достаточно серьёзно, а вот учебные заведения гражданской и общей направленности часто пренебрегают подобной профилактикой», — рассказал собеседник RT.

Как пояснил Милонов, если бы в школах, училищах и вузах психологическое тестирование учащихся проходило на регулярной основе, «то многих случаев вспышек насилия удалось бы избежать».

«В данной связи прошу вас рассмотреть идею о внедрении регулярных психологических тестирований для всех без исключения учащихся учебных заведений нашей страны. Уверен, что двух-трёхразовое ежегодное тестирование поможет выявлять и оказывать помощь тем ребятам, которые находятся в сложной жизненной ситуации и стоят в одном шаге от совершения самой страшной ошибки в своей жизни», — говорится в тексте обращения. 

Ранее президент России Владимир Путин поддержал идею создания интернет-платформы психологической помощи школьникам.

18 октября стало известно, что шестиклассник произвёл два выстрела из оружия в школе в посёлке Сарс в Пермском крае. 

В СК России сообщили, что ученика отправили в специальное медучреждение на обследование.

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