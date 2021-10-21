Милонов предложил проводить регулярные психологические тестирования для учащихся

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил внедрить регулярные психологические тестирования для всех учащихся учебных заведений России. Копия обращения на имя министра здравоохранения Михаила Мурашко есть в распоряжении RT.

Парламентарий подчеркнул, что в последнее время по всему миру, а также в России участились случаи детского, подросткового и юношеского насилия в учебных учреждениях.

Между тем, по мнению депутата, к одним из самых эффективных методов борьбы с подобными явлениями относятся профилактика и мониторинг.

«Надо признаться, что механизм психологического и психиатрического мониторинга в учебных заведениях России налажен достаточно слабо. Учебные заведения силовых и специальных служб относятся к психологическому отбору достаточно серьёзно, а вот учебные заведения гражданской и общей направленности часто пренебрегают подобной профилактикой», — рассказал собеседник RT.

Как пояснил Милонов, если бы в школах, училищах и вузах психологическое тестирование учащихся проходило на регулярной основе, «то многих случаев вспышек насилия удалось бы избежать».

«В данной связи прошу вас рассмотреть идею о внедрении регулярных психологических тестирований для всех без исключения учащихся учебных заведений нашей страны. Уверен, что двух-трёхразовое ежегодное тестирование поможет выявлять и оказывать помощь тем ребятам, которые находятся в сложной жизненной ситуации и стоят в одном шаге от совершения самой страшной ошибки в своей жизни», — говорится в тексте обращения.

Ранее президент России Владимир Путин поддержал идею создания интернет-платформы психологической помощи школьникам.

18 октября стало известно, что шестиклассник произвёл два выстрела из оружия в школе в посёлке Сарс в Пермском крае.

В СК России сообщили, что ученика отправили в специальное медучреждение на обследование.