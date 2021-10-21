В России выявили 36 339 случаев коронавируса за сутки
- Reuters
Всего в стране с начала эпидемии подтвердили 8 131 164 случая COVID-19.
За всё время эпидемии в стране от COVID-19 вылечились 7 091 607 пациентов. За сутки выздоровели 25 895 человек, накануне — 25 231.
20 октября президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому с 30 октября по 7 ноября в стране объявляются нерабочие дни. Такое решение принято в связи с распространением коронавируса.
При этом региональные власти вправе установить дополнительные нерабочие дни до 30 октября и продлить их после 7 ноября с сохранением за работниками заработной платы.