В России выявили 36 339 случаев коронавируса за сутки

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RT
В России в течение суток выявили 36 339 случаев заболевания коронавирусом. Накануне сообщалось о 34 073 заболевших. Об этом свидетельствуют данные оперштаба по борьбе с COVID-19.
В России выявили 36 339 случаев коронавируса за сутки
  • Reuters

Всего в стране с начала эпидемии подтвердили 8 131 164 случая COVID-19.

За всё время эпидемии в стране от COVID-19 вылечились 7 091 607 пациентов. За сутки выздоровели 25 895 человек, накануне — 25 231.

20 октября президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому с 30 октября по 7 ноября в стране объявляются нерабочие дни. Такое решение принято в связи с распространением коронавируса.

При этом региональные власти вправе установить дополнительные нерабочие дни до 30 октября и продлить их после 7 ноября с сохранением за работниками заработной платы.

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