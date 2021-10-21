Мосгорсуд оставил в СИЗО фигуранта дела экс-замглавы Минпросвещения Раковой

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Бывший гендиректор Фонда новых форм развития образования Максим Инкин, который обвиняется в мошенничестве по делу экс-замминистра просвещения Марины Раковой, оставлен под стражей.
Мосгорсуд оставил в СИЗО фигуранта дела экс-замглавы Минпросвещения Раковой
  • © Михаил Воскресенский
  • РИА Новости

«Суд рассмотрел апелляцию Инкина на решение Тверского суда Москвы об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей. По итогам заседания суд постановил решение суда первой инстанции оставить без изменения, жалобу стороны защиты обвиняемого — без удовлетворения», — сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Как указывал источник RT в правоохранительных органах, Марина Ракова фигурирует в деле о хищении более 50 млн рублей при реализации госконтрактов в сфере образования.

30 сентября Тверской районный суд Москвы избрал меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца для трёх других подозреваемых по этому делу.

В СИЗО были отправлены бывший генеральный директор Фонда новых форм развития образования Максим Инкин, его бывший заместитель, управляющий директор Сбербанка Евгений Зак, а также юрисконсульт, преподаватель в РАНХиГС Кристина Крючкова.

Также следователи предъявили ректору Московской высшей школы социальных и экономических наук (Шанинка) Сергею Зуеву обвинение в хищении 21 млн рублей.

Адвокат Зуева Сергей Севрук отметил, что оно полностью соответствует фабуле, по которой предъявлено обвинение экс-замглавы Минпросвещения Марине Раковой: неисполнение госконтрактов по проекту «Учитель будущего» нацпроекта «Образование».

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