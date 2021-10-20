Гастроэнтеролог Гронская усомнилась в пользе кефира перед сном

Гастроэнтеролог клиники эстетики и качества жизни GMT Наталья Гронская усомнилась в пользе кефира перед сном.

«Кисломолочные продукты — это тоже сахар. Уровень глюкозы они не поднимают, но зато прекрасно поднимают уровень инсулина, а значит, растёт и гормон стресса кортизол», — заявила она в беседе с «Газетой.Ru».

Как отметила Гронская, уровень кортизола в организме должен снижаться в 22:00, после чего начинает расти уровень мелатонина, отвечающего за качественный сон.

«В то время как организму нужно вырабатывать мелатонин, мы сами искусственно поднимаем кортизол. Конечно же, сна не будет», — считает она.

По её словам, кисломолочные продукты могут также вызвать дискомфорт в желудке при наличии воспалительного поражения слизистой оболочки пищевода.

Ранее член Ассоциации диетологов Канады Наталья Нефёдова в беседе с Nation News дала рекомендации по употреблению мяса.