В Татарстане прокомментировали ход вакцинации от COVID-19

Татарстан выполнил план по вакцинации против коронавируса на 53,7%, заявил первый заместитель министра здравоохранения республики Альмир Абашев.

Об этом сообщает «Реальное время».

«Сегодняшняя цифра — 53,7% — люди, подлежащие вакцинации, от плана вакцинированы, и 35,23% — это лица старше 60 лет, которые также закончили вакцинацию», — сказал Абашев.

Вакцинацию в регионе прошли 1 308 766 жителей. Оба компонента вакцины получили 993 600 человек.

Повторная прививка проведена 20 471 жителю.

Также стало известно, что за сутки в Мурманской области зарегистрировали 208 случаев COVID-19, передаёт Nord-News со ссылкой на региональный оперативный штаб. Всего заболели 76 255 человек.

Выздоровели 57 455 жителей. Общее число проведённых тестов на COVID-19 в регионе достигло 1 194 630.

Ранее замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, доктор медицинских наук, профессор Наталья Пшеничная рассказала, что COVID-19 — необычная инфекция, особенности развития которой сложно спрогнозировать.