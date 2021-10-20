В Оренбургской области зарегистрировали 399 случаев COVID-19 за сутки

В Оренбургской области зарегистрировали 399 случаев коронавируса за сутки.

Об этом сообщает RIA56 со ссылкой на федеральный оперативный штаб.

Общее число заболевших в регионе достигло 84 890. Выписаны 72 980 жителей, в том числе 359 — за минувшие 24 часа.

Также стало известно, что в Татарстане готовят два резервных госпиталя для пациентов с COVID-19. Как передаёт «Реальное время», об этом заявил первый заместитель министра здравоохранения республики Альмир Абашев.

В настоящее время в регионе работает 57 госпиталей для заболевших коронавирусом.

Ранее Наталья Пшеничная, замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, доктор медицинских наук, профессор, рассказала, что COVID-19 — необычная инфекция, особенности развития которой сложно спрогнозировать.