В Ульяновской области выявили 390 случаев COVID-19 за сутки
- Reuters
Об этом сообщает mosaica.ru со ссылкой на федеральный оперативный штаб.
Всего в регионе заболели 90 082 человека.
Также стало известно, что в Ростовской области зарегистрировали 582 случая COVID-19 за минувшие 24 часа, передаёт rostovgazeta.ru со ссылкой на областное правительство.
Общее число заболевших в регионе достигло 149 403. Выздоровели 126 тыс. жителей.
Ранее замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, доктор медицинских наук, профессор Наталья Пшеничная рассказала, что COVID-19 — необычная инфекция, особенности развития которой сложно спрогнозировать.