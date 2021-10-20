Юрист Соловьёв напомнил об особенностях оплаты труда в нерабочие дни

Заслуженный юрист России доктор юридических наук Иван Соловьёв напомнил об особенностях оплаты труда в нерабочие дни.

«Согласно положениям Трудового кодекса, наличие в ноябре 2021 года нерабочих дней не является основанием для снижения заработной платы работникам, норма рабочего времени не уменьшается», — заявил он в беседе с «Российской газетой».

По его словам, сотрудники со сдельной системой оплаты труда должны получить за нерабочие дни вознаграждение, определяемое локальным нормативным актом работодателя, причём зарплата должна быть выплачена в том же размере, если бы работник полностью отработал нерабочие дни — выполнил норму рабочего времени при повремённой оплате или норму труда при сдельной оплате.

Как отметил Соловьёв, организации вправе самостоятельно решить, кто нужен на работе в нерабочие дни, а кто нет, и такое решение должно быть оформлено нормативным актом работодателя.

«Оплата труда работников, которые привлечены к работе в нерабочие дни, производится в обычном, а не в повышенном размере, повышенная оплата работающим может быть установлена работодателем самостоятельно», — уточнил он.

Ранее президент России Владимир Путин объявил нерабочие дни в стране с 30 октября по 7 ноября.

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