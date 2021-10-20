Диетолог Нефёдова дала рекомендации по употреблению мяса

Член Ассоциации диетологов Канады Наталья Нефёдова дала рекомендации по употреблению мяса.

«Мясо можно заменить любыми продуктами, входящими в эту группу: рыба, птица, любое другое мясо, морепродукты, бобовые, тофу, орехи, семена, ореховая паста, яйца. Есть мясо очень часто не стоит вообще никому. Лучше снизить его употребление, отдавая предпочтение рыбе», — заявила она в беседе с Nation News.

По словам Нефёдовой, самое главное здесь — ограничить потребление мясных субпродуктов, например сосисок, ветчины, колбасы.

Что касается мяса, то его допустимо употреблять пару раз в неделю, считает эксперт.

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