В Татарстане зарегистрировали 125 случаев COVID-19 за сутки

В Татарстане зарегистрировали 125 случаев коронавируса за сутки.

Об этом сообщает «Реальное время».

С начала пандемии в республике заболели 28 973 человека.

Из медучреждений выписаны 24 317 жителей, в том числе 75 — за минувшие 24 часа, передаёт «Бизнес Online» со ссылкой на региональный оперативный штаб.

Ранее Наталья Пшеничная, замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, доктор медицинских наук, профессор, рассказала, что COVID-19 — необычная инфекция, особенности развития которой сложно спрогнозировать.