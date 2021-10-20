В Новосибирской области прокомментировали ситуацию с COVID-19

В Новосибирской области зафиксировали 271 случай коронавируса за сутки.

Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на региональный оперативный штаб.

«Всего в Новосибирской области с начала пандемии зарегистрировано 67 570 случаев коронавируса, в том числе у 6199 детей», — добавили в штабе.

Из больниц выписаны 52 497 жителей, в том числе 130 — за минувшие 24 часа.

В целом в России выявили 34 073 случая COVID-19 за сутки, передаёт «ПолитЭксперт».

Ранее Наталья Пшеничная, замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, доктор медицинских наук, профессор, рассказала, что COVID-19 — необычная инфекция, особенности развития которой сложно спрогнозировать.