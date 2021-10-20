В Новосибирской области прокомментировали ситуацию с COVID-19

Короткая ссылка
В Новосибирской области зафиксировали 271 случай коронавируса за сутки.
В Новосибирской области прокомментировали ситуацию с COVID-19
  • AP

Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на региональный оперативный штаб.

«Всего в Новосибирской области с начала пандемии зарегистрировано 67 570 случаев коронавируса, в том числе у 6199 детей», — добавили в штабе.

Из больниц выписаны 52 497 жителей, в том числе 130 — за минувшие 24 часа.

В целом в России выявили 34 073 случая COVID-19 за сутки, передаёт «ПолитЭксперт».

Ранее Наталья Пшеничная, замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, доктор медицинских наук, профессор, рассказала, что COVID-19 — необычная инфекция, особенности развития которой сложно спрогнозировать.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить