В Красноярском крае подтвердили 523 случая COVID-19 за сутки

В Красноярском крае подтвердили 523 случая коронавируса за сутки. Выздоровели при этом 415 человек.

Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на портал стопкоронавирус.рф.

Всего в регионе заболели 124 547 жителей, из больниц выписаны 110 243 человека.

«Проведено тестов на коронавирус всего 3 856 548, из них за последние сутки 8827», — рассказали в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.

В России за минувшие 24 часа выявили 34 073 случая COVID-19, передаёт Newinform.

Ранее замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная, доктор медицинских наук, профессор, рассказала, что COVID-19 — необычная инфекция, особенности развития которой сложно спрогнозировать.