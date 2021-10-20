В Омской области зарегистрировали 402 случая COVID-19 за сутки

В Омской области зарегистрировали 402 случая коронавируса за сутки.

Об этом сообщает gorod55.ru со ссылкой на федеральную статистику.

Общее число заболевших в регионе достигло 92 111. Из больниц выписаны 72 648 жителей, включая 151 за минувшие 24 часа.

Вакцинацию прошли 657 565 граждан. Оба компонента вакцины получил 550 331 человек.

Также стало известно, что в Псковской области выявили 259 случаев COVID-19 за сутки, передают «Невские новости» со ссылкой на портал стопкоронавирус.рф. Выздоровел 261 житель.

Всего в регионе заболели 54 672 человека, вылечились — 46 623.

Ранее замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная, доктор медицинских наук, профессор, рассказала, что COVID-19 — необычная инфекция, особенности развития которой сложно спрогнозировать.