В Омской области зарегистрировали 402 случая COVID-19 за сутки

Короткая ссылка
В Омской области зарегистрировали 402 случая коронавируса за сутки.
В Омской области зарегистрировали 402 случая COVID-19 за сутки
  • AP

Об этом сообщает gorod55.ru со ссылкой на федеральную статистику.

Общее число заболевших в регионе достигло 92 111. Из больниц выписаны 72 648 жителей, включая 151 за минувшие 24 часа.

Вакцинацию прошли 657 565 граждан. Оба компонента вакцины получил 550 331 человек.

Также стало известно, что в Псковской области выявили 259 случаев COVID-19 за сутки, передают «Невские новости» со ссылкой на портал стопкоронавирус.рф. Выздоровел 261 житель.

Всего в регионе заболели 54 672 человека, вылечились — 46 623.

Ранее замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная, доктор медицинских наук, профессор, рассказала, что COVID-19 — необычная инфекция, особенности развития которой сложно спрогнозировать.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить