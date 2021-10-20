В Нижегородской области выявили 728 случаев COVID-19 за сутки

В Нижегородской области выявили 728 случаев коронавируса за сутки.

Об этом сообщает pravda-nn.ru со ссылкой на портал стопкоронавирус.рф.

С начала пандемии в регионе заболели 182 680 жителей. Из больниц выписаны 164 970 человек, включая 535 за минувшие 24 часа.

Также стало известно, что в Севастополе зарегистрировали 299 случаев COVID-19 за сутки, передаёт ИА SevastopolMedia. Вылечился при этом 181 житель.

Общее число заболевших в городе достигло 35 406.

Ранее замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная, доктор медицинских наук, профессор, рассказала, что COVID-19 — необычная инфекция, особенности развития которой сложно спрогнозировать.