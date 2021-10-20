В Томской области прокомментировали ситуацию с заболеваемостью COVID-19

В Томской области зафиксировали 152 случая коронавируса за последние сутки.

Об этом сообщает vtomske.ru со ссылкой на портал стопкоронавирус.рф.

Общее число заболевших в регионе достигло 45 903. Вылечились 37 734 человека, в том числе 62 за минувшие 24 часа.

Также стало известно, что в Москве зарегистрировали 5847 случаев COVID-19 за сутки, передаёт Life.ru со ссылкой на оперативный штаб. Общее число заболевших в столице с начала пандемии составляет 1 737 784.

Ранее замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, доктор медицинских наук, профессор Наталья Пшеничная рассказала, что COVID-19 — необычная инфекция, особенности развития которой сложно спрогнозировать.