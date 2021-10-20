В Тюменской области подтвердили 316 случаев COVID-19 за сутки

В Тюменской области подтвердили 316 случаев коронавируса за сутки.

Об этом сообщает «Вслух.ру» со ссылкой на федеральный оперативный штаб.

С начала пандемии в регионе заболели 67 170 жителей. Из больниц выписаны 57 083 человека, в том числе 145 за минувшие 24 часа.

В целом в России зарегистрировали 34 073 случая COVID-19 за сутки, передаёт «Утро.ру».

Ранее замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, доктор медицинских наук, профессор Наталья Пшеничная рассказала, что COVID-19 — необычная инфекция, особенности развития которой сложно спрогнозировать.