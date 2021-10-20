В Тамбовской области зарегистрировали 167 случаев COVID-19 за сутки

В Тамбовской области зарегистрировали 167 случаев коронавируса за сутки.

Об этом сообщает «Тамбовский курьер» со ссылкой на региональный оперативный штаб.

Всего в регионе за время пандемии заболели 46 352 жителя, из больниц выписали 43 722 человек.

На госпитализации находятся 1094 пациента, на карантине на дому — 1441.

Первый этап вакцинации прошли 388 514 жителей, оба компонента вакцины получил 360 731 человек.

Всего в России за минувшие 24 часа выявили 34 073 случая COVID-19, передаёт Life.ru со ссылкой на федеральный оперативный штаб.

Ранее замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, доктор медицинских наук, профессор Наталья Пшеничная рассказала, что COVID-19 — необычная инфекция, особенности развития которой сложно спрогнозировать.