В Кировской области выявили 219 случаев COVID-19 за сутки

В Кировской области выявили 219 случаев коронавируса за сутки.

Об этом сообщает progorod43 со ссылкой на региональный оперативный штаб. Из медучреждений выписаны 458 жителей.

Дома лечатся 11 098 пациентов, в больницах — ещё 5341.

Также стало известно, что в Крыму на лечении находятся около 4,3 тыс. пациентов с коронавирусом, передаёт «Крыминформ» со ссылкой на заместителя министра здравоохранения республики Антона Лясковского.

Коечный фонд составляет чуть менее 14 тыс. по всем профилям.

«Мы стараемся держать свободный коечный фонд в пределах 10 — 15%, не всегда это получается. Ежедневные цифры по выписке и поступлению пациентов примерно одинаковы. Мы госпитализируем в среднем около 200 — 250 человек в сутки в наши стационары, и примерно в этих же пределах до 300 человек проходит выписку», — уточнил Лясковский.

Ранее замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, доктор медицинских наук, профессор Наталья Пшеничная рассказала, что COVID-19 — необычная инфекция, особенности развития которой сложно спрогнозировать.