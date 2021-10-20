На Ставрополье зарегистрировали 388 случаев COVID-19 за сутки
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Об этом сообщает pobeda26.ru со ссылкой на губернатора Владимира Владимирова.
Общее число вылечившихся в крае превышает 73,4 тыс.
«Распространению коронавируса должна противостоять вакцинация. Делайте прививки, чтобы избежать пагубных последствий», — отметил Владимиров.
Также стало известно, что в Ханты-Мансийском автономном округе выявили 233 случая COVID-19 за минувшие 24 часа, передаёт URA.RU со ссылкой на региональный оперативный штаб.
Всего в регионе за время пандемии заболели 79 342 человека.
Ранее замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, доктор медицинских наук, профессор Наталья Пшеничная рассказала, что COVID-19 — необычная инфекция, особенности развития которой сложно спрогнозировать.