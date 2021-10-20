В Удмуртии выявили 378 случаев COVID-19 за сутки

В Удмуртии выявили 378 случаев коронавируса за сутки.

Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу главы и правительства республики.

Больше всего заболевших — в Ижевске (167 человек), а также в Игринском районе и Воткинске.

Из больниц за минувшие 24 часа выписали 221 пациента.

Также стало известно, что к настоящему времени в республике завершили вакцинацию против COVID-19 60,5% сотрудников системы образования, передаёт izhlife.ru.

«Всего в отрасли работают порядка 49 тыс. человек, из них привиться должны более 42 тыс. сотрудников. Почти 3,7 тыс. человек имеют медицинские противопоказания, и более 2,7 тыс. человек переболели коронавирусной инфекцией не менее шести месяцев назад», — уточнили в пресс-службе.

Ранее замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, доктор медицинских наук, профессор Наталья Пшеничная рассказала, что COVID-19 — необычная инфекция, особенности развития которой сложно спрогнозировать.