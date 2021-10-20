В КБР вводят самоизоляцию для непривитых неработающих граждан от 60 лет

В Кабардино-Балкарии вводят самоизоляцию для не привитых от коронавируса и неработающих граждан от 60 лет.

«Неработающим и невакцинированным (в том числе имеющим медотвод) гражданам в возрасте 60 лет и старше, а также лицам указанной возрастной категории, со дня выздоровления которых после перенесённой коронавирусной инфекции прошло более полугода, рекомендовано соблюдать режим самоизоляции (не покидать места проживания (пребывания), за исключением случаев крайней необходимости)», — приводит сообщение правительства ТАСС.

Как сообщалось ранее, власти Пермского края вводят обязательную самоизоляцию для не привитых от коронавируса пожилых людей.

Кроме того, власти Ставропольского края введут обязательную вакцинацию от COVID-19 для ряда категорий граждан.