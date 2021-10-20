В Пермском крае введут обязательную самоизоляцию для непривитых пожилых людей

Власти Пермского края вводят обязательную самоизоляцию для непривитых от коронавируса пожилых людей. Об этом говорится в сообщении на сайте регионального правительства.

«В Прикамье неиммунизированные жители в возрасте 65 лет и старше вновь должны соблюдать режим строгой самоизоляции по месту проживания», — говорится в сообщении.

Глава Прикамья Дмитрий Махонин отметил напряжённую эпидемиологическую обстановку в регионе.

«За последнюю неделю побит рекорд по количеству случаев коронавируса. Ситуация вынуждает принять более решительные меры. Только это позволит переломить ситуацию», — пояснил Махонин.

Ранее сообщалось, что на Ставрополье вводят обязательную вакцинацию от коронавируса для ряда граждан.