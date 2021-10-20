На Ставрополье вводят обязательную вакцинацию от коронавируса для ряда граждан

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Власти Ставропольского края введут обязательную вакцинацию от коронавирусной инфекции COVID-19 для ряда категорий граждан. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Владимиров.
На Ставрополье вводят обязательную вакцинацию от коронавируса для ряда граждан
  • РИА Новости

«Всё-таки мы в крае будем вводить обязательную вакцинацию для людей, которые имеют огромный круг общения. Это работники социальной сферы, общепита и те люди, которые имеют большое количество контактов», — заявил Владимиров в Instagram.

По его словам, ситуация с коронавирусом на Ставрополье «не улучшается».

При этом губернатор отметил, что в регионе растёт число жителей, сделавших прививку от коронавируса.

Ранее власти Ненецкого автономного округа заявили о введении обязательной вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19 для ряда категорий граждан.

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