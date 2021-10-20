В Москве за сутки выявили 5847 случаев заболевания коронавирусом
- © Официальный сайт Мэра Москвы
«В Москве выявлено 5847 новых случаев заболевания коронавирусом», — говорится в заявлении городского оперштаба в Telegram.
Уточняется, что за 24 часа в городе скончались 76 пациентов.
Также отмечается, что в Москве после лечения от COVID-19 выздоровели 4157 человек.
Всего в России выявили 34 073 случая коронавируса за сутки.
В столице открылось 30 новых точек бесплатного экспресс-тестирования на COVID-19.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин высказался об осенней волне коронавирусной инфекции в столице.