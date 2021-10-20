В Санкт-Петербурге выявили 3274 случая коронавируса за сутки

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В Санкт-Петербурге в течение суток выявили 3274 случая заболевания коронавирусом. Накануне сообщалось о 3220 заболевших. Об этом свидетельствуют данные оперштаба по борьбе с COVID-19.
В Санкт-Петербурге выявили 3274 случая коронавируса за сутки
  • AP

В России выявили 34 073 новых случая коронавируса.

За всё время пандемии в России подтвердили 8 094 825 случаев COVID-19.

Ранее в Петербурге прокомментировали ситуацию с коечным фондом для пациентов с COVID-19.

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