В Петербурге прокомментировали ситуацию с коечным фондом для пациентов с COVID-19

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В Санкт-Петербурге прокомментировали ситуацию с коечным фондом для пациентов с COVID-19.
В Петербурге прокомментировали ситуацию с коечным фондом для пациентов с COVID-19
  • РИА Новости

Об этом сообщает ФБА «Экономика сегодня» со ссылкой на пресс-службу Смольного.

Заболевших коронавирусной инфекцией и пневмонией принимают 18 медучреждений. Развёрнуто 9488 мест, занято 7413 коек.

Состояние 654 пациентов оценивается как тяжёлое, ещё 324 человека подключены к аппаратам ИВЛ.

Ранее врач-эксперт Тимур Пестерев в беседе с НСН заявил, что чем лучше состояние здоровья человека, тем незаметнее он переносит грипп, ОРВИ или COVID-19.

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