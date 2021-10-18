В Петербурге прокомментировали ситуацию с коечным фондом для пациентов с COVID-19

В Санкт-Петербурге прокомментировали ситуацию с коечным фондом для пациентов с COVID-19.

Об этом сообщает ФБА «Экономика сегодня» со ссылкой на пресс-службу Смольного.

Заболевших коронавирусной инфекцией и пневмонией принимают 18 медучреждений. Развёрнуто 9488 мест, занято 7413 коек.

Состояние 654 пациентов оценивается как тяжёлое, ещё 324 человека подключены к аппаратам ИВЛ.

Ранее врач-эксперт Тимур Пестерев в беседе с НСН заявил, что чем лучше состояние здоровья человека, тем незаметнее он переносит грипп, ОРВИ или COVID-19.