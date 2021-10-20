Власти Москвы выделили 1 млрд рублей на поддержку разработок в сфере медицины

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Власти Москвы выделили 1 млрд рублей на поддержку научных разработок и инноваций в сфере медицины. Об этом проинформировали в пресс-службе мэра и правительства Москвы.
Власти Москвы выделили 1 млрд рублей на поддержку разработок в сфере медицины
  • © Официальный сайт Мэра Москвы

«Правительство Москвы выделило из городского бюджета 1 млрд рублей на поддержку научных разработок и инноваций в сфере медицины», — говорится в сообщении.

Как уточняется, выделенные средства будут направлены на поддержку специалистов, «осуществляющих разработку высокотехнологичных методов диагностики и лечения заболеваний».

В пресс-службе добавили, что финансирование получат проекты продолжительностью от одного года до трёх лет. 

В августе заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил, что с начала года столица заключила 45 контрактов жизненного цикла на поставку высокотехнологичного медицинского оборудования на сумму более 23 млрд рублей.

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