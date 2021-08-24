Москва заключила 45 контрактов на поставку медицинского оборудования

Заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил, что с начала года столица заключила 45 контрактов жизненного цикла (КЖЦ) на поставку высокотехнологичного медицинского оборудования на сумму более 23 млрд рублей.

Об этом пишет kp.ru.

«Москва заключает контракты жизненного цикла в сфере здравоохранения с конца 2019 года. Механизм оказался широко востребованным среди производителей медтехники. Менее чем за два года с ними подписано более 100 контрактов на сумму свыше 80 млрд рублей. Только в этом году по результатам конкурсов заключено 45 контрактов на общую сумму 23,1 млрд рублей», — сообщил заммэра.

По словам Ефимова, в перспективе в рамках соответствующих контрактов в московские медучреждения поставят более 600 единиц новейших моделей медицинского оборудования.

Как ранее передавал телеканал «360», на закупку медоборудования в Московской области выделили 7,5 млрд рублей.