Невролог Шахнович рассказал об отличиях мигрени и обычной головной боли

Короткая ссылка
Врач-невролог доктор медицинских наук Виктор Шахнович рассказал об отличиях мигрени и обычной головной боли.
Невролог Шахнович рассказал об отличиях мигрени и обычной головной боли
  • globallookpress.com
  • © Frank Röder/imageBROKER.com

«Мигрень отличается от обычной головной боли тем, что она имеет приступы. При этих приступах ничего не помогает, кроме специфических препаратов от мигрени», — заявил он в беседе с «Вечерней Москвой».

По его словам, головная боль бывает при нарушениях кровообращения мозга, а также при отравлениях. Невролог может поставить диагноз «мигрень» при исключении данных факторов, что позволит проводить лечение другими лекарствами.

Ранее Михаил Бобырь, невролог, академик РАМТН, кандидат медицинских наук, в беседе с интернет-изданием argumenti.ru рассказал, как избавиться от боли в спине при помощи плавания.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить