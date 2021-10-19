Невролог Шахнович рассказал об отличиях мигрени и обычной головной боли

Врач-невролог доктор медицинских наук Виктор Шахнович рассказал об отличиях мигрени и обычной головной боли.

«Мигрень отличается от обычной головной боли тем, что она имеет приступы. При этих приступах ничего не помогает, кроме специфических препаратов от мигрени», — заявил он в беседе с «Вечерней Москвой».

По его словам, головная боль бывает при нарушениях кровообращения мозга, а также при отравлениях. Невролог может поставить диагноз «мигрень» при исключении данных факторов, что позволит проводить лечение другими лекарствами.

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