Диетолог Мухина рассказала о полезных свойствах фисташек

Диетолог, доктор медицинских наук Марият Мухина рассказала о полезных свойствах фисташек.

В беседе с Nation News она заявила, что фисташки богаты магнием, поэтому полезны для сердечно-сосудистой системы.

«Фисташки содержат 200 мг магния в 100 г. А, например, листья шпината — 155 мг, морская капуста — 170 мг. Если фисташки несолёные и нежареные, они очень полезны для организма. Они богаты белком, содержат антиоксиданты, семь аминокислот, укрепляющих костную систему», — сообщила эксперт.

По её словам, в фисташках также много кальция и железа.

Как отметила Мухина, всё это полезно при заболеваниях ЖКТ, анемии.

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