Ретейлеры зафиксировали снижение интереса россиян к замороженным морепродуктам

В интернет-магазине «Утконос Онлайн» зафиксировали снижение интереса россиян к замороженным морепродуктам и морской рыбе.

Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на пресс-службу платформы.

В III квартале 2021 года по сравнению с аналогичным периодом 2020-го на 38% уменьшилось количество заказов замороженных стейков морской рыбы, на 26% — замороженных гребешков, на 10% — замороженных креветок.

«В прошлом году был разгар пандемии, люди сидели дома и на дачах и покупали много разных категорий товаров. Сейчас люди бережнее и рациональнее стали относиться к затратам на столь дорогостоящие продукты», — заявили аналитики.

Активнее россияне приобретают рыбные пресервы, закуски из рыбы и морепродуктов.

Ранее, как сообщала газета «Известия», в службе экспресс-доставки торговой сети «Перекрёсток» сообщили, что в Москве количество заказов продуктов на дом летом 2021 года выросло в семь с половиной раз по сравнению с летом 2020-го.