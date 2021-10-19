В Марий Эл медорганизации приостанавливают оказание плановой помощи пациентам

Короткая ссылка
Медицинские организации Марий Эл приостанавливают оказание плановой помощи пациентам из-за ситуации с коронавирусом в регионе.
В Марий Эл медорганизации приостанавливают оказание плановой помощи пациентам
  • РИА Новости

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения Республики Марий Эл.

«Сегодня мы вынуждены закрыть родильное отделение в Козьмодемьянской межрайонной больнице, оно перепрофилировано в инфекционное. Все роды осуществляются сейчас в Йошкар-Оле в перинатальном центре... Перепрофилированы гастроэнтерологическое, урологическое, нейрохирургическое отделения, заняты рекреации, столовая, ординаторские. Больница оказывает только экстренную помощь, плановая помощь приостановлена», — цитирует пресс-служба министра здравоохранения региона Марину Панькову.

Уточняется, что останавливает плановую помощь и Волжская ЦГБ, частично — медсанчасть № 1 и Республиканская клиническая больница.

Ранее власти Ненецкого автономного округа заявили о введении обязательной вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19 для ряда категорий граждан.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить