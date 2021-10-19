В Марий Эл медорганизации приостанавливают оказание плановой помощи пациентам

Медицинские организации Марий Эл приостанавливают оказание плановой помощи пациентам из-за ситуации с коронавирусом в регионе.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения Республики Марий Эл.

«Сегодня мы вынуждены закрыть родильное отделение в Козьмодемьянской межрайонной больнице, оно перепрофилировано в инфекционное. Все роды осуществляются сейчас в Йошкар-Оле в перинатальном центре... Перепрофилированы гастроэнтерологическое, урологическое, нейрохирургическое отделения, заняты рекреации, столовая, ординаторские. Больница оказывает только экстренную помощь, плановая помощь приостановлена», — цитирует пресс-служба министра здравоохранения региона Марину Панькову.

Уточняется, что останавливает плановую помощь и Волжская ЦГБ, частично — медсанчасть № 1 и Республиканская клиническая больница.

Ранее власти Ненецкого автономного округа заявили о введении обязательной вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19 для ряда категорий граждан.