В Ненецком автономном округе ввели обязательную вакцинацию от COVID-19 для ряда граждан

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Власти Ненецкого автономного округа заявили о введении обязательной вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19 для ряда категорий граждан.
В Ненецком автономном округе ввели обязательную вакцинацию от COVID-19 для ряда граждан
  • РИА Новости

«Обеспечить проведение профилактических прививок по эпидемическим показаниям против COVID-19 следующим категориям: работники медицинских организаций, работники образовательных организаций, в том числе дополнительного образования, работники учреждений социального обслуживания и социальной защиты», — говорится в постановлении главного санитарного врача региона Натальи Кирхар.

Сделать прививку также следует сотрудникам правоохранительных органов, военнослужащим, призывникам, жителям в возрасте 60 лет и старше.

Первую дозу вакцины нужно получить до 30 ноября. До конца 2021 года должны быть привиты «не менее 80% от общей численности работников, с учётом лиц, переболевших COVID-19 и вакцинированных не более шести месяцев назад».

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