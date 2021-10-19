В Севастополе вводят обязательную вакцинацию от COVID-19 для ряда граждан

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Власти Севастополя заявили о введении обязательной вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19 для ряда категорий граждан.
В Севастополе вводят обязательную вакцинацию от COVID-19 для ряда граждан
  • РИА Новости

Об этом говорится на сайте межрегионального управления Роспотребнадзора по республике Крым и Севастополю.

«Обеспечить проведение профилактических прививок против новой коронавирусной инфекции по эпидемическим показаниям следующим категориям (группам) граждан, подлежащих обязательной вакцинации: лицам, работающим… в сфере образования, здравоохранения, социальной защиты и социального обслуживания, торговли, в том числе курьерской доставки, предоставления услуг по временному проживанию (гостиницы, хостелы, гостевые дома, пансионаты, санатории, дома отдыха, и др.)», — говорится в тексте постановления.

Отмечается, что пройти вакцинацию должны также работники ряда других сфер.

Ранее в Крыму ввели обязательную вакцинацию для работников ряда сфер, в том числе общепита и транспорта.

19 октября глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что существующих мер по борьбе с коронавирусной инфекцией в стране недостаточно.

5 октября Наталья Пшеничная, замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, доктор медицинских наук, профессор, рассказала в беседе с «Известиями» об эффекте ревакцинации против коронавируса.

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