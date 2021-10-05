Профессор Пшеничная напомнила о важности ревакцинации от COVID-19
- РИА Новости
Своим мнением по этому вопросу она поделилась в беседе с «Известиями».
«Ревакцинируясь, мы как бы напоминаем иммунной системе, что вирус никуда не делся и надо продолжать обороняться от него с помощью хорошего уровня защитных антител. Пока это единственный способ более-менее гарантированно себя защитить, так как иммунитет со временем ослабевает, и это известный факт. Ревакцинацию можно выполнить любой вакциной. Но если вакцинация переносилась тяжело или антитела в ответ на вакцину так и не появились, то тип вакцины лучше поменять», — уточнила Пшеничная.
Ранее иммунолог, доктор медицинских наук Николай Крючков в беседе с ФАН дал рекомендации по прививкам от гриппа и коронавируса.