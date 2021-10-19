В Крыму ввели обязательную вакцинацию для ряда сфер

В Крыму ввели обязательную вакцинацию для работников ряда сфер, в том числе общепита и транспорта.

Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на врио главного государственного санитарного врача по Крыму Дмитрия Крутикова.

Вакцинацию должны будут пройти работники сфер образования, здравоохранения, соцзащиты и социального обслуживания, торговли, общественного питания, транспорта. Также вакцинация стала обязательной для работников гостиниц, бань, сфер ЖКХ и энергетики и учреждений культуры.

Как передаёт Крыминформ, за прошедшие сутки в Крыму выявлено 604 новых случая заболевания коронавирусом, что является антирекордом.

За 24 часа в республике выздоровели 543 пациента, скончались 17 человек с COVID-19.