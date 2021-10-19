Врач Астафьева рассказала, как сохранить здоровье во время осенних перепадов температур

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Врач-терапевт, психолог Марина Астафьева рассказала, как сохранить здоровье во время осенних перепадов температур.
Врач Астафьева рассказала, как сохранить здоровье во время осенних перепадов температур
  • Pixabay

В беседе с телеканалом «Звезда» она заявила, что сильнее остальных из-за переменчивой погоды страдают люди с хроническими заболеваниями, например гипертоники и астматики.

«Необходимо принимать лекарства. Очень аккуратно, скрупулёзно, не забывать об этих лекарствах, делать себе всевозможные напоминалочки... Обязательно нужно посетить ваших лечащих докторов. Мы всегда призываем в осенне-весенний период, именно когда бывают эти перепады температур и атмосферные, ходить на профосмотр», — сказала эксперт.

Здоровым людям она советует одеваться по погоде.

Также Астафьева считает важным сохранять позитивный настрой при любой погоде.

Ранее педиатр-иммунолог, доктор медицинских наук, профессор Андрей Продеус в беседе с НСН дал рекомендации метеозависимым людям.

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