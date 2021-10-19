Иммунолог высказался о вакцинации от гриппа и коронавируса

Аллерголог-иммунолог Владимир Болибок высказался о вакцинации от гриппа и коронавируса.

«Если стоит вопрос вакцинироваться и от гриппа, и от COVID-19, то я бы посоветовал сначала сделать прививку от гриппа, а через неделю вакцинироваться от коронавируса. Если в обратном порядке, тогда нужно будет от последней инъекции от COVID-19 отсчитать 30 дней и только тогда вакцинироваться от гриппа», — заявил он в беседе с газетой «Известия».

По словам эксперта, грипп оказался менее контагиозной инфекцией, чем коронавирус, поэтому от него спасает элементарное ношение маски.

Ранее врач-диетолог Римма Мойсенко в беседе с Nation News назвала продукты, полезные во время реабилитации после COVID-19.