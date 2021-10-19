В Самарской области подтвердили 921 случай COVID-19 за сутки

В Самарской области подтвердили 921 случай коронавируса за сутки.

Об этом сообщает sova.info со ссылкой на региональный оперативный штаб.

Больше всего заболевших — в Самаре, Тольятти и Новокуйбышевске (360, 167 и 43 соответственно).

С начала пандемии в регионе переболели 118 915 человек.

Также стало известно, что в Красноярском крае выявили 504 случая COVID-19 за минувшие 24 часа, передаёт kp.ru со ссылкой на оперативный штаб. Всего в регионе заболели 124 024 жителя.

По данным краевого Минздрава, выздоровели за сутки 405 человек, с начала пандемии — 109 828.

Ранее врач-диетолог Римма Мойсенко назвала продукты, полезные во время реабилитации после COVID-19.