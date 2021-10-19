В Нижегородской области выявили 715 случаев COVID-19 за сутки

В Нижегородской области выявили 715 случаев коронавирусной инфекции COVID-19 за сутки. Выписаны 575 жителей.

Об этом сообщает pravda-nn.ru со ссылкой на портал стопкоронавирус.рф.

Всего в регионе заболели 181 952 человека, вылечились 164 435.

Также стало известно, что в Мурманской области зарегистрировали 198 случаев COVID-19 за последние 24 часа. Общее число заболевших в регионе достигло 76 047, передаёт Nord-News со ссылкой на региональный оперативный штаб.

Выздоровели 57 266 жителей области. В лабораториях проведено 1 192 327 тестов на наличие коронавируса.

Ранее врач-диетолог Римма Мойсенко назвала продукты, полезные во время реабилитации после COVID-19.