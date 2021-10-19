В Севастополе прокомментировали ситуацию с COVID-19
- Reuters
Об этом сообщает ИА SevastopolMedia.
Отмечается, что после выздоровления от коронавируса были выписаны 233 жителя.
Общее число заболевших в городе достигло 35 107.
Также стало известно, что в Санкт-Петербурге 1 792 435 человек завершили цикл вакцинации от COVID-19. За минувшие 24 часа первую прививку от коронавируса сделали 1766 жителей, вторую — 2764, передают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу Смольного.
Ранее врач-диетолог Римма Мойсенко назвала продукты, полезные во время реабилитации после COVID-19.