Диетолог Залетова дала рекомендации по употреблению сладкого

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Диетолог, нутрициолог, специалист по нутритивной поддержке Татьяна Залетова дала рекомендации по употреблению сладкого.
Диетолог Залетова дала рекомендации по употреблению сладкого
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«Диетологи допускают употребление сладкого, если оно занимает не более 10% вашего рациона. Поэтому, если вы любите конфеты, можно их есть. Главное — следить за их количеством и сохранять разумные пределы», — заявила она в беседе с Nation News.

По словам диетолога, более здоровыми вариантами являются сладости без сахара или с натуральными сахарозаменителями.

Кроме того, отметила Залетова, дольку шоколада можно использовать вместо чашки кофе — это будет полезнее и лучше мобилизует организм, чем систематическое употребление кофеина.

«Можно есть шоколад с различными добавками, мятой, перцем. Главное — следить за количеством и качеством», — заключила она.

Ранее диетолог Маргарита Королёва в беседе с НСН рассказала о способах борьбы с ожирением.

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